Avoris: ›DAS WEGL‹ - modern wohnen in ruhiger Lage - und das mitten in Schwechat
© Avoris

Wohnprojekt

Avoris: ›DAS WEGL‹ - modern wohnen in ruhiger Lage - und das mitten in Schwechat

13.08.25, 08:48
Teilen

Urbanes Lebensgefühl trifft auf entspanntes Wohnen: Mit „Das Wegl“ realisiert in zentraler, aber angenehm ruhiger Lage ein neues Wohnprojekt, das moderne Architektur mit hoher Lebensqualität verbindet.

Hochwertige Eigentumswohnungen entstehen in der Weglgasse 9 im Zentrum von Schwechat – ideal für Stadtliebhaber, Ruhesuchende und Anleger. Die zwölf verfügbaren Wohnungen erstrecken sich über drei Ebenen mit zwei bis vier Zimmern – ein Zuhause für Singles, Paare, Familien und all jene, die in Eigentum investieren möchten.

Das Wegl liegt in einer ruhigen Wohngegend und die Wohnungen bieten private Freibereiche.

Das Wegl liegt in einer ruhigen Wohngegend und die Wohnungen bieten private Freibereiche.

© Avoris

Klare Formen und  durchdachte Details
Das Projekt besticht durch eine kompakte Bauweise sowie eine geradlinige, ruhige Formensprache, die sich harmonisch in die bestehende Wohngegend einfügt. Die Wohnungen bieten Wohnflächen von rund 64 bis 95 m² und sind allesamt mit privaten Freibereichen – Eigengärten, Loggien, Terrassen oder Balkonen – ausgestattet. Sie laden dazu ein, den Tag im Grünen ausklingen zu lassen. Im Inneren wurde auf langlebige, hochwertige Materialien geachtet. Edle Böden, Markenprodukte in den Bädern sowie durchdachte Grundrisse schaffen ein Wohngefühl, das sowohl funktional als auch stilvoll ist. Ein besonderer Akzent ist die Holzfassade im Eingangsbereich, die Wärme und Natürlichkeit ausstrahlt und gleichzeitig modernem Design treu bleibt. „Das Wegl“ liegt in einer verkehrsberuhigten 30er-Zone – ein Plus für Familien und alle, die Ruhe schätzen.

Wohnbeispiel im Das Wegl

Wohnbeispiel im Das Wegl

© real agency

Kleine Stadt, großes Angebot
Schwechat punktet mit einem lebendigen Zentrum, vielfältigen Geschäften, Cafés und Dienstleistungen. Das Einkaufszentrum Schwechat bietet alles für den täglichen Bedarf, das medizinische Angebot reicht von Allgemeinmedizin bis zu spezialisierten Therapeuten. Erholung findet sich im Stadtwald Kellerberg, in den Mannswörther Auen oder entlang des Flusses Schwechat.
Auch sportlich und kulturell hat die Stadt viel zu bieten: Tennisplätze, Golfanlagen, regelmäßige Veranstaltungen – und das alles in unmittelbarer Umgebung. Der Neusiedler See liegt nur rund 30 Autominuten entfernt. Für Vielflieger besonders attraktiv: die Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat und die ausgezeichnete Verkehrsanbindung in alle Richtungen.
Wohnungen für Anleger sind bereits ab 310.610 Euro und für Eigennutzer ab 340.000 Euro verfügbar.
Info: Patrick Spreitzer (ITH Schantl): Tel.0677/ 617 784 99, E-Mail: patrick.spreitzer@schantl-ith.at, www.avoris.at

Reinschauen auf die Homepage lohnt sich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

