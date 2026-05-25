Bad Traunstein bei European Village Renewal Award

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentiert mit Bad Traunstein Niederösterreichs Teilnehmer am EV!RA 2026. Als Vorbildgemeinde für Kooperationen und Bürgerbeteiligung will man im Wettbewerb mit Projekten zur Verbesserung sozialer und wirtschaftlicher Strukturen punkten.

Mikl-Leitner zeigt sich davon überzeugt, dass sich Bad Traunstein auf europäischer Ebene hervorragend schlagen werde, zumal es dem Wettbewerbsmotto "All different. All together“ auf besondere Weise gerecht werde: "Bad Traunstein lebt vor, wie Gemeinschaft, Innovationskraft und regionale Identität erfolgreich zusammenspielen.“

Engagement für die Zukunftsfähigkeit

Ziel des Wettbewerbes, der seit 1990 heuer zum 19. Mal von der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung durchgeführt wird: Landgemeinden in ihrem Engagement für die Zukunftsfähigkeit ihres engeren Lebensraumes bestätigen, weitere Aktivitäten und zur Nachahmung anregen, die gesamt-gesellschaftliche Bedeutung der ländlichen Regionen der europäischen Öffentlichkeit bewusst machen und nicht zuletzt auch Europas Zusammenwachsen stärken.

Drei Leitprojekte ausgewählt

"Aus einer Fülle an Maßnahmen zur Hebung der Lebensqualität sowie zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen haben wir drei Leitprojekte ausgewählt und in das Zentrum unserer Bewerbung gestellt“, erklärt Bürgermeister Roland Zimmer (ÖVP). Unter anderem zeichnet sich Bad Traunstein durch den "Verein NÖ Kinderbetreuung“ aus, mit dem durch die umfassende Zusammenarbeit mit 17 Gemeinden ein Betreuungsangebot geschaffen wurde. Das zweite Highlight ist die Errichtung eines generationenübergreifenden Gemeinschaftsgartens im Ortszentrum, der auch als "Klasse im Freien“ dient und Nahrungsmittel für die neue Schulküche liefert. Das dritte Leitprojekt, die Einrichtung eines eigenen Bereiches für ein vielfältiges Angebot an regionalen Spezialitäten im örtlichen Kaufhaus, entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Nahversorger und Tourismus. Dieses "Traunsteiner G’schäftl“ stärkt ebenso wie der Selbstbedienungsladen "Bauernbox“ die regionale Wertschöpfung und sichert gleichzeitig die Nahversorgung im Ort.