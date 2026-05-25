Logistik-Revolution: 1.600 Paketboxen für Wien

Die Stadt Wien hat einen neuen Masterplan für nachhaltige Logistik beschlossen, der den Lieferverkehr in der Bundeshauptstadt klimafreundlicher und deutlich effizienter machen soll.

Der Gemeinderat und die Wirtschaftskammer Wien haben gemeinsam einen umfassenden Plan für den Wirtschaftsverkehr in der Bundeshauptstadt beschlossen. Ziel des Vorhabens sind weniger Stau, verringerte Emissionen und ein besser gesteuerter Lieferverkehr durch innovative Paketlösungen und "Grätzelladezonen".

Optimiert werden soll vor allem die "letzte Meile", sprich die direkte Zustellung bis zur Haustür. Nach dem Prinzip "Vermeiden, Verlagern, Verbessern" sollen Fahrten reduziert werden - ein Beispiel dafür sind Paketboxen im "Hausschlapfen-Radius" von 250 Metern, die Zustellungen zusammenfassen und Leerfahrten reduzieren.

Aktuell gibt es im Stadtgebiet 750 Paketboxen, bis 2030 sollen es 1.600 werden. Über "Nextbox" bündeln die Wiener Stadtwerke das System. Private Betreiber errichten zusätzliche Standorte, während die Stadtwerke über zehn Milliarden Euro in nachhaltige Mobilitäts- und Energielösungen investieren. Wien setzt damit ein starkes Signal für eine moderne Logistik, die Stadtverkehr entlastet und die Versorgung der Bevölkerung neu organisiert.