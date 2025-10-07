Bad Vöslau um vier Kindergartengruppen reicher

Gestern wurde der Ausbau der Kinderbetreuung in Bad Vöslau feierlich eröffnet. Am Standort Sonnenblumenweg wurde der Zubau von vier Kindergartengruppen und einer Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe errichtet.

"Die 'blau-gelbe Betreuungsoffensive‘ ist die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich", schickt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) voraus. Der Ausbau der Kinderbetreuung sei eine Investition in frühkindliche Bildung und gleichzeitig werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatkräftig unterstützt. "Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können. Wir setzen hiermit gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Teschl-Hofmeister. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 1,69 Millionen Euro unterstützt. Hinzu kommt eine Förderung aus der 15-a Vereinbarung in Höhe von 550.000 Euro