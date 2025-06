Baden wird zur vibrierenden Party-Metropole in Weiß

Baden kleidet sich in Weiß und verliert sich im Rhythmus der Musik. Am 27. und 28. Juni verwandelt sich die Stadt in ein vibrierendes Sommerparadies mit Mode, Clubbings und Lebensfreude.

Wenn die Sonne langsam untergeht, beginnt in Baden ein Spektakel aus Licht, Klang und guter Laune. Schon am Freitagabend öffnet die Innenstadt ihre Türen zur Langen Einkaufsnacht. Musik erfüllt die Gassen, Boutiquen locken mit Angeboten, und beim Bummeln darf auch ein kühles Glas Sekt nicht fehlen. Im Kurpark legen ab 18 Uhr DJs auf und stimmen mit sanften Beats auf das große Wochenende ein. Wer jung ist und feiern will, findet sich im Arkadenhof der Frauengasse ein. Dort startet die School’s Out Party mit DJ Sinax – der Eintritt ist frei und die Stimmung elektrisiert. Party-Ekstase am Samstag Am Samstag erreicht Baden in Weiss seinen Höhepunkt. Ab 18 Uhr wird die Innenstadt und der Kurpark zur großen Open-Air-Party mit Live-Acts, Streetfood und ausgelassener Stimmung. Ab 22 Uhr startet dann das offizielle Clubbing-Programm – auf mehreren Floors, die Baden zur angesagtesten Partydestination des Sommers machen. Mit dabei sind das Casino Baden mit vier Floors, der Melkerkeller, die Zone 21 und der Arkadenhof Frauengasse. Alle Locations sind mit kostenlosen Shuttlebussen verbunden, die bis vier Uhr früh im Einsatz sind. Das Clubbing-Ticket gilt

für sämtliche Floors. Große Nacht, kleine Preise Die Ticketpreise zeigen, dass hier wirklich jeder mitfeiern kann. Der Eintritt zu allen Floors liegt bei 26 Euro. Kundinnen und Kunden der Sparkasse zahlen 23 Euro. Schülerinnen, Schüler und Studierende bis 25 Jahre bekommen ihr Ticket für nur 13 Euro. Für alle, die es edel mögen, wartet das VIP-Paket um 79 Euro mit Zugang zur Schlumberger Lounge und Getränken bis fast vier Uhr früh. Wer spontan kommt, hat auch an der Abendkassa noch die Chance auf Restkarten. Das bedeutet: Niemand muss draußen bleiben, wenn Baden in Weiß tanzt.