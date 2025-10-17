Neunter Sieg in Folge: Geier erneut beliebteste NÖ-Bäckerei

Die Österreicherinnen und Österreich haben gewählt, und zwar ihre Lieblings-Bäckerei. In Niederösterreich geht die Bäckerei Geier ganz klar als Sieger des Falstaff Community-Votings hervor.

Das Traditionsunternehmen darf sich bereits zum neunten Mal in Folge über diesen begehrten Titel freuen. Das Erfolgsrezept hinter dem erneuten Sieg? Handwerk, regionale Zutaten, Liebe zum Detail und das gewisse Gespür für Genuss.

Die Bäckerei überzeugt ihre Kundinnen und Kunden wohl schon seit Jahren mit Brot, süßem Gebäck und Backideen, Grund genug für Kundinnen und Kunden den Betrieb bei dem Voting des Gourmet-Magazins zu nominieren und dafür abzustimmen.

Ergebnisse am Tag des Brotes veröffentlicht

Für circa zwei Wochen wurde die Falstaff-Community dazu aufgerufen für ihren Lieblingsbäcker abzustimmen, die Ergebnisse des Voting wurden pünktlich am "Tag des Brotes", 16.Oktober, veröffentlicht. Und wie sieht die Bäckerei ihren Triumpf?

Erika und Gerald Geier, die den Betrieb seit 25 Jahren führen, sehen in dem Sieg eine erneute Bestätigung ihrer Arbeit: "Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und ihr unglaubliches Engagement bei diesem Publikumsvoting. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung für das tägliche Engagement unseres gesamten Teams“, sagen sie in einem Gespräch mit Meinbezirk.