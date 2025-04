Bärenwald Arbesbach erwacht erst Ende Mai aus dem Winterschlaf

Wegen anhaltender Umbauarbeiten wird der von Vier Pfoten geführte Bärenwald Arbesbach in diesem Jahr seine Pforten erst am 24. Mai statt wie üblich bereits im April öffnen.

Der Besucherweg sei noch nicht begehbar ist, teilte die Tierschutzorganisation am Freitag mit. Mit einem neuen, nördlich angrenzenden Waldstück von etwa 10.000 Quadratmetern werden drei weitere Gehege sowie zugehörige Teiche und Höhlen Platz finden. "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Bären bald noch mehr Lebensqualität bieten können. Die Fertigstellung der neuen Gehege ist im Gange, auch die Aufstockung des Besucherzentrums geht gut voran", wurde Eva Rosenberg, Direktorin von Vier Pfoten, in einer Aussendung zitiert.

Die aktuell drei Bewohner in Arbesbach sind laut der Tierschutzorganisation "nach der Winterruhe mehr oder weniger wach". Brumca und Erich würden bereits durch ihre Gehege streifen, Mark hingegen sei noch immer zu verschlafen, um sich aus seiner Höhle hinauszubewegen. In Kürze gibt es dann auch einen neuen bärigen Bewohner im Waldviertel: Felix wird nach einem qualvollen Leben in einem kleinen Käfig aus Slowenien nach Arbesbach gebracht.