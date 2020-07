Pater Norbert Stigler (78) stürzte in den Sextener Dolomiten rund 70 Meter ab.

Beim Bergwandern in den Sextener Dolomiten in Südtirol ist am Donnerstag ein niederösterreichischer Priester gestorben. Pater Norbert Stigler, Ordensbruder des Stiftes Heiligenkreuz und langjähriger Pfarrer von Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling), stürzte nach Angaben des Stiftes vom Freitag rund 70 Meter ab. Der 78-Jährige galt als erfahrener Alpinist.



Stigler war von 1989 bis 1991 sowie von 1993 bis 1999 Dekan der Hochschule Heiligenkreuz. Im September 1999 übernahm er die Seelsorge in der Pfarre Sulz im Wienerwald. Die Trauerfeier findet am 13. August ab 14.00 Uhr in der Stiftskirche Heiligenkreuz statt.