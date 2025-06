Beste Weine des Landes verkosten

Bei der Landesweinprämierung kommen Besucher mit Winzern ins Gespräch und können kosten.

Das Festspielhaus in St. Pölten wird am 18. Juni 2025 zur Bühne für die besten Weine aus Niederösterreich.

Zum Tasting der am selben Tag frisch gekürten Landessieger und der Finalisten in 24 Kategorien laden die Niederösterreichische Landwirtschaftskammer und Wein Niederösterreich Interessierte zwischen 16.00 und 21.00 Uhr. Über 300 Spitzenweine aus dem führenden Weinbau-Bundesland Niederösterreich stehen bereit.

Die Besten erstmals auf großer Bühne

Aus mehr als 5.500 Einreichungen wurden im laufenden Jahr die besten Weine in 24 Kategorien gekürt: Still und prickelnd, klassisch und kräftig, gereift und mit Restsüße, gerne auch Rosé oder Natural. Die prämierten Weine werden erstmals im eindrucksvollen Rahmen des Festspielhauses der Landeshauptstadt präsentiert. Das NÖ Sieger Tasting bietet die einzigartige Gelegenheit, mit renommierten Winzern ins Gespräch zu kommen und neue Weine zu entdecken, aus allen acht Weinbaugebieten Niederösterreichs. Tickets online oder an der Abendkasse.