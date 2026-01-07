Bilanz: Familienlandpass 2025 rund 13.500 Mal beantragt

Die Bilanz für 2025 fällt für den Familienland*Pass positiv aus. Rund 13.500 Mal wurde die Vorteilskarte im vergangenen Jahr neu beantragt.

„Rund 13.500 Mal wurde die Vorteilskarte im vergangenen Jahr neu beantragt. Diese beeindruckende Zahl zeigt deutlich, dass wir mit den Angeboten und der Ausrichtung des Familienland*Passes den richtigen Weg eingeschlagen haben – und das bereits seit über vier Jahrzehnte“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Insgesamt verfügen rund 210.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über die beliebte Vorteilskarte.

Mit der neuen Familienland-App immer up-to-date sein

Mit der Familienland-App wird das gemeinsame Leben noch einfacher und moderner: Freizeitplanung, exklusive Vorteile und aktuelle Informationen sind nur einen Fingertipp entfernt. Der personalisierte Familienland*Pass ist samt allen Partnerbetrieben und deren Angeboten jederzeit digital in einer Landkarte verfügbar.

Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur App sowie zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.