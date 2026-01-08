Nach 19 Jahren: Disco Excalibur in Ybbs muss schließen

Seit Dezember wird in der „Excalibur"-Disco in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk, Niederösterreich) nicht mehr getanzt. Nach 19 Jahren Betrieb musste die Disco für immer schließen.

19 Jahre Discogeschichte gingen in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk, Niederösterreich) in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember 2025 nun endgültig zu Ende. Die Disco „Excalibur“ hat seine Tore geschlossen. Zur abschließenden Nacht gab es noch einen „letzten Tanz“, schreibt man auf Facebook. Unter dem Motto „alles hat ein Ende – aber bevor das Licht ausgeht, feiern wir noch einmal richtig“ hat man noch einmal die Nacht zum Tag gemacht.

Abschied mit vielen Erinnerungen

Mit einer Abschiedsbotschaft wendet man sich an die Kundschaft: „Danke! Für über 19 Jahre Discothekengeschichte. Wir werden die tausenden Partystunden mit euch nie vergessen!“ Diese meldet sich unter dem Posting ebenfalls und ist enttäuscht ob des Endes der Disco. „So schade… die Discos sterben leider nach und nach aus“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Eine Frau meint: „So viel erlebt, so viel gelacht, so viel geweint. Nichts weiß ich mehr davon, aber ich habe es geliebt.“

Gründe nicht genau bekannt

Die Gründe sind nicht genau bekannt. Einzig steht fest, dass die KMK GmbH als Betreiber der Disco Konkurs beantragt haben. Auf Eigenantrag wurde dann am 2. Jänner 2026 am zuständigen Handelsgericht Wien das Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichten. „Die KMK GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, heißt es nur seitens des AKV.