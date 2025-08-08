Biomasse-Fernwärmewerk Baden steckt mitten im Umbau

Mitglieder des Energie-Teams der Klimamodellregion Baden machten sich diese Woche ein Bild von den Umbauarbeiten am Biomasse-Fernheizwerk Baden.

Am vergangenen Mittwoch besichtigte eine Delegation der Stadtgemeinde Baden/Klimamodellregion Baden das EVN-Fernwärmewerk, wo sie über die aktuell laufenden Umbaumaßnahmen zur Effizienzsteigerung informiert wurde. Die EVN-Wärme investiert aktuell über 10 Millionen Euro in Effizienzsteigerungen durch technologische Upgrades.

Umbauarbeiten am Biomasse-Fernheizwerk Baden. © EVN

Die Integration einer Wärmepumpe wird die Nutzung erneuerbarer Energiequellen verbessern und die Effizienz der Wärmeproduktion steigern. Durch die Nutzung von Umweltwärme kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden, was zu geringeren Emissionen führt.

Rückgewinnung von Wärme

Die Nachrüstung einer Rauchgaskondensationsanlage ermöglicht die Rückgewinnung von Wärme aus den Abgasen der Verbrennungsprozesse. Dies erhöht die thermische Effizienz der Anlage erheblich. Die Kondensation der Rauchgase führt zu einer besseren Nutzung der im Abgas enthaltenen Wärme. Weniger Brennstoffverbrauch bedeutet geringere Emissionen. Durch die Kombination aus Wärmepumpe und Rauchgaskondensation wird der Gesamtwirkungsgrad der Anlage deutlich verbessert.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Fernheizwerk Baden nachhaltiger, effizienter und zukunftssicher zu machen. Sie tragen dazu bei, die regionale Wärmeversorgung umweltfreundlicher zu gestalten, die Betriebskosten zu senken und die Klimaziele zu erreichen.

Im Fernwärme-Werk Baden werden jährlich 83 GWh Wärme für rund 3.500 Wärmeanschlüsse in der Stadt Baden erzeugt. Die Dampfturbine erzeugt zusätzlich rund 41 GWh Öko-Strom pro Jahr. Das entspricht dem Bedarf von circa 10.000 Haushalten. 85 Prozent des Brennstoffes stammen von zertifiziertem Holz aus einem Umkreis von maximal 70 Kilometern.