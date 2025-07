Blaulicht für Tierretter: Über 1.500 Menschen unterstützen SPÖ-Petition

Die SPÖ Niederösterreich hat eine Petition für Blaulicht für Tierretter gestartet . 1.500 Menschen haben bereits unterzeichnet.

Die Petition für eine Lösung zugunsten der Tierrettung in Niederösterreich stößt auf starke Resonanz: Mehr als 1.500 Menschen haben laut SPÖ die Petition, die auch den Einsatz von Blaulicht bei lebensrettenden Tierrettungen beinhalten, bereits unterzeichnet. Zu den Unterstützenden zählen Familien, Tierärztinnen, Ehrenamtliche und Initiativen. SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich sowie Nationalrätin und SPÖ-Tierschutzsprecherin Petra Tanzler forderten am Dienstag erneut eine rasche Blaulicht-Berechtigung für die Tierrettung.

SPÖ-Tierschutzsprecherin Petra Tanzler und Landesparteichef Sven Hergovich. © SPÖ NÖ

"Jetzt im Sommer kommt vieles zusammen: Hitze, lange Urlaubsstaus, viele Tiere in Not – und ein System, das bei der Tier-Rettung nicht funktioniert, wie es sollte. Während Kehrmaschinen mit Blaulicht an Staus vorbeifahren, stehen Tierrettungen wie normale Pkw im Stau – obwohl es oft um Leben oder Tod geht. Das ist absurd und gefährlich", erklärt Hergovich.

Tierheime überlastet

Während in Wien und Salzburg bereits Blaulichtregelungen für Tierretter bestehen, blockiert in Niederösterreich laut dem SPÖ-Landeschef die FPÖ eine vergleichbare Lösung. "Dass FPÖ-Landesrätin Rosenkranz gegen Blaulicht für Tierretter argumentiert, obwohl sie für Tierschutz zuständig ist, finde ich befremdlich“, sagt Hergovich.

Tanzler hob auch die Überlastung der Tierheime hervor: "In der Ferienzeit landen viele Tiere ausgesetzt auf der Straße. Die Tierheime platzen aus allen Nähten, das Personal ist am Limit. Und trotzdem leisten diese Menschen – oft ehrenamtlich – Außergewöhnliches. Wer sich für Tiere einsetzt, verdient Respekt und Unterstützung – und keine Hürden.“