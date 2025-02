Brand im NÖ Pressehaus in St.Pölten

Im Niederösterreichischen Pressehaus in St. Pölten hat am Montagnachmittag die Abluftanlage einer Druckmaschine in einer Halle Feuer gefangen.

Löschtrupps sind laut einem Online-Bericht der "NÖN" mit 35 Mitgliedern ausgerückt. Alarm hatte es gegen 17.00 Uhr gegeben. Die FF St. Pölten-Stadt brachte auch die Drehleiter zum Einsatz. Verletzte gebe es nicht, so die "NÖN".

Mordalarm in Wien: Toter lag in Garageneinfahrt! Papierschnitzel möglicher schuldiger © DOKU-NÖ × © DOKU-NÖ × © DOKU-NÖ × Die Feuerwehr vermute, dass sich Papierschnitzel entzündet haben, die in der Lüftung gesteckt hatten, berichtete der ORF Niederösterreich online. "Der Brand beschränkt sich auf das Lüftungsrohr", wurde Abschnittskommandant Mateusz Fryn zitiert.