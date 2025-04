× Bürgermeisterin erfüllt Kindertraum: Schildkröten erobern den Hort

Jubel im Hort der Volksschule Babenbergergasse! Wochenlang hatten die Kinder von eigenen Haustieren geträumt – jetzt wurde ihr größter Wunsch wahr.

Strahlende Kinderaugen, lautes Lachen und pure Begeisterung: Im Hort der Volksschule Babenbergergasse in Mödling wurde ein lang gehegter Wunsch endlich wahr Seit Monaten träumten die Kids von eigenen Haustieren – nun sind sie stolze Schildkröten-Eltern! Möglich gemacht hat dieses Geschenk SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler und ihr Team.

© Stadt Mödling ×

Tierische Freude

Die Aufregung war riesig, als Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Kläranlagenbeirat Harald Bayer und Gemeinderat Ondrej Krajcik drei Griechische Landschildkröten in den Hort brachten. "Dieses Projekt liegt uns allen am Herzen, da es den Kindern eine wunderbare Gelegenheit bietet, bereits in jungen Jahren den Umgang mit Tieren zu erlernen“, erklärten Drechsler und Krajcik bei der Übergabe. Ein herzliches Dankeschön ging auch an alle Unterstützer, die halfen, diesen tierischen Traum zu erfüllen.

Elternverein packte kräftig mit an

Damit sich die neuen Mitbewohner so richtig wohlfühlen, legten die Erwachsenen ordentlich Hand an: Der Elternverein sponserte ein großzügiges Gehege. Zusammengebaut wurde das neue Zuhause für die kleinen Panzerträger von Peter Waldmann – mit vollem Einsatz und viel Herzblut! Unterstützung kam auch von der Firma Hornbach Vösendorf, die Baumaterialien beisteuerte und damit das Projekt ermöglichte.

Schildkröten erobern Kinderherzen

Seit der Ankunft der Schildkröten gibt es im Hort kein anderes Thema mehr. Die Kids sind völlig vernarrt in ihre neuen Freunde und kümmern sich liebevoll um sie. Für viele von ihnen ist es der erste Kontakt mit Haustieren – ein Erlebnis, das prägt und begeistert! Ingeborg Waldmann, die überglückliche Hortleiterin, schwärmt: "Unsere Kinder lernen spielerisch Verantwortung und Fürsorge – das ist unbezahlbar!"