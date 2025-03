Mehr als 5,3 Millionen Fahrgäste, die das Stadtbussystem LUP im Vorjahr nutzten, zeigen: Busfahren ist in St. Pölten beliebter denn je.

Mehr als 5,3 Millionen Fahrgäste haben 2024 das Stadtbussystem LUP in St. Pölten genützt. Das entspricht nach Angaben des Rathauses vom Montag einer Steigerung um 317.000 oder 6,4 Prozent auf einen wieder neuen Rekord. 2023 war erstmals die Marke von fünf Millionen Passagieren geknackt worden. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2005 hätten sich die Zahlen "kontinuierlich erhöht und bis heute mehr als verdoppelt".

Zukunftsplan: Mehr Busse, mehr Verbindungen

Zuwächse seien im vergangenen Jahr auf nahezu allen der 13 Linien verbucht worden, so der Magistrat der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Auch die durchschnittliche Anzahl der beförderten Fahrgäste pro Kurs habe sich auf 22,8 (2023: 21,2) erhöht. Fast 40 Prozent des gesamten Fahrgastaufkommens des LUP entfalle auf die Linien 1, 5 und 12, von denen "die Hauptachse" bedient wird.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sieht in der Bilanz auch einen deutlichen Auftrag für die künftige Entwicklung des LUP. Er erinnerte daran, dass die Verkehrsplanung des Magistrats gemeinsam mit Experten der NÖVOG und mit dem Schweizer Verkehrsplanungsbüro MRS Zürich seit Anfang 2022 an der Erstellung eines neuen ÖV-Konzeptes für St. Pölten arbeite. Mittlerweile liege eine Zielvariante vor. "Maßgeblich für die Umsetzung wird sein, ob die bisherigen Partner bei der Drittelfinanzierung, nämlich Bund und Land, auch weiterhin mit an Bord sein werden", sagte der Stadtchef.