Conchita Wurst veredelt "Sounset Sound" in der SCS

Die beliebte Open-Air-Konzertreihe "Sunset Sound" geht in die nächste Runde und sorgt ab 25. Juli jeden Freitag auf den Multiplex Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf für ein abwechslungsreiches Programm.

Bis Ende August verwandeln sich die Multiplex-Terrassen der SCS im Rahmen der Sunset-Sound-Reihe in eine Open-Air-Konzertarena. Den Anfang macht am 27. Juli die Pop-Band Tagtraeumer. Eine Woche später sorgt die Gruppe M.O.M für Musical-Feeling und stimmt auf das Musical "Saturday Night Fever“ ein. Der britische Sänger James Cottriall bringt am 8. August mit Songs wie "Givin’ up" internationales Flair nach Vösendorf. Unterstützt wird er vom Austropop-Star Lucas Fendrich, der kürzlich sein neues Album "Rezeptfrei" veröffentlicht hat.

Am 25. Juli startet die Konzertreihe mit der österreichischen Pop-Band Tagtraeumer. © Felix Werinos

Fulminantes Finale mit Conchita

Am 15. August tritt der Kärntner Shootingstar RIAN auf die Bühne und präsentiert unter anderem seinen Hit "Verwandtschaftstreffen". Marten, bekannt aus Starmania, liefert als Voract emotionale Balladen. Am 22. August rockt Boris Bukowski das Gelände und lässt 50 Jahre Musikgeschichte lebendig werden. Den Abschlussabend am 29. August eröffnet die Band Devil’s Lesson, bevor ESC-Ikone Conchita Wurst den Höhepunkt des Konzertsommers mit ihren Hits wie "Rise like a Phoenix" oder "You are Unstoppable" liefert.

Rozalija Gregurek, Reinhart Gabriel (beide Moderation), Boris Bukowski, Tom Schneider, Lucas Fendrich und Daniela Hardzina (Marketing Managerin Westfield SCS) sowie Conchita Wurst und James Cottrial. © Dragan Dok

Kulinarische Verpflegung

Reinhart Gabriel, Musikproduzent und Co-Veranstalter von THE VOICE, und Rozalija Gregurek übernehmen wie schon in den Vorjahren die Moderation und führen stimmungsvoll durch die Konzertabende. "Nach dem großartigen Erfolg von Sunset Sounds im Vorjahr, freuen wir uns, dass es uns auch heuer gelungen ist, hochkarätige österreichische Musiker auf die Multiplex Terrassen zu holen. Unsere Besucher können sich schon jetzt auf einmalige Konzertabende freuen. Die mehr als 25 Gastronomen im Multiplex sorgen darüber hinaus an den Konzertabenden für erstklassische kulinarische Verpflegung mit Köstlichkeiten aus aller Welt“, so Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.