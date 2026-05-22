Das sind die SCHÖNSTEN Pfingstausflüge Niederösterreichs

Das Pfingstwochenende steht in Niederösterreich traditionell ganz im Zeichen der Familie. Im Folgenden die schönsten Ausflugstipps.

Wer dieses Pfingstwochenende nach einem spektakulären Ausflugsziel sucht, wird in Hainburg an der Donau fündig: Am 24. und 25. Mai verwandelt sich Hainburg in eine Zeitreise ins Mittelalter – mit Ritterkämpfen, Gauklern und mittelalterlicher Musik. Im Mittelpunkt stehen packende Duelle um den legendären "Dolch von Hainburg", begleitet von Gauklern, Musikanten und Handwerkern, die alte Techniken zum Staunen und Mitmachen zeigen. Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder (3–15 Jahre) 5 Euro, Familienkarte 18 Euro – Hunde nur mit Maulkorb und Leine erlaubt.

Renaissanceschloss Rosenburg: "Falknerei zu Pferd"

Ebenfalls am Pfingstwochenende, am 24. und 25. Mai, lockt das Renaissanceschloss Rosenburg im Waldviertel mit einem ganz besonderen Spektakel: Bei der Sondervorführung "Falknerei zu Pferd" erleben Besucher das faszinierende Zusammenspiel von Greifvögeln, Pferden und Jagdhunden – Falknerinnen und Falkner in historischen Renaissancekostümen machen dieses einzigartige Erlebnis lebendig. Die Greifvogelvorführungen finden jeweils um 11 und 15 Uhr statt und dauern rund 40 Minuten. Die Falknerei auf Schloss Rosenburg ist seit 2012 immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe – ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Internationalen Barocktage Stift Melk: „[er]warten"

Klassikfans kommen beim diesjährigen Musik-Highlight in der Wachau voll auf ihre Kosten: Zu Pfingsten 2026 laden die Internationalen Barocktage Stift Melk bereits zum 35. Mal in die prunkvollen Räumlichkeiten des Benediktinerstifts – unter dem Motto „[er]warten" mit einem vielfältigen Programm internationaler Künstlerinnen und Künstler. Eröffnet wird das Festival traditionell vom Concentus Musicus Wien, der Händels Oratorium in der Stiftskirche interpretiert – das Programm spannt einen Bogen von großen Orchesterwerken über Chorkonzerte bis zu nächtlichen Orgelklängen. Auch für die Jüngsten ist gesorgt: Am 21. Mai verbindet der Musikzirkus Cantillo im Barockkeller barocke Klänge mit Akrobatik, Jonglage und Luftartistik – Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Kittenberger Erlebnisgärten: "Künstlerisches Pfingsten"

Wer es etwas ruhiger und kreativer mag, ist von 23. bis 25. Mai bei den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern goldrichtig: Beim "Künstlerischen Pfingsten" werden die Gärten zur Bühne für Künstlerinnen und Künstler aus der Region – sie zeigen ihr Können live, laden zum Mitmachen ein und stellen ihre Werke aus. Ein Stück Gartenkunst darf man sogar mit nach Hause nehmen. Die Kittenberger Erlebnisgärten wurden 2025 zum dritten Mal in Folge als einer der "Schaugärten des Jahres" prämiert – ein Ausflug, der sich für die ganze Familie lohnt! In diesem Sinne wünschen wir ein schönes Pfingstfest!