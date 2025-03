Demo-Show-Down beim VP-Bundesparteitag

Tierschützer gegen die ÖVP heißt es offenbar morgen beim Bundesparteitag in Wiener Neustadt. Von Bettina Mader

Morgen, Samstag, könnte es auf dem Gelände der Arena Nova in Wiener Neustadt heiß hergehen.

Einladung an Journalisten

Tierschützer gegen die Volkspartei ist offenbar das Motto des Vereines gegen Tierfabriken (VGT). Denn just beim morgigen Bundesparteitag der ÖVP treten die Demonstranten um ihren Sprecher Martin Balluch - einem der erbittertsten Kritiker konservativer landwirtschaftlicher Gepflogenheiten - vor der Arena Nova in Wiener Neustadt zum Protest gegen Vollspaltenböden an. Dazu wurden auch Journalisten eingeladen.

ÖVP meldete selber Kundgebungen an

Wie es scheint, hält die Volkspartei eisern dagegen. Denn Balluch beschwert sich in seiner Einladungsaussendung bereits heute darüber, dass die ÖVP die Proteste seiner Gruppe offenbar verhindern will: "Die ÖVP hat, um Proteste zu verhindern, 3 Kundgebungen rund um ihren Parteitag angemeldet. Und die Behörde hat willfährig um diese mehrere 100 m langen verfassungswidrigen Platzhalterdemos 50 m Sperrzonen gegen den Tierschutz gelegt." Der VGT habe die entsprechende Untersagung beeinsprucht. Wofür oder wogegen bei den anderen Kundgebungen demonstriert werden könnte, konnte oe24 bei der VP bisher nicht in Erfahrung bringen.

Keine Einstreu in der Schweinezucht

Nach Darstellung des VGT sei die ÖVP die einzige Regierungspartei, die Schweinen weiterhin Stroh als Einstreu verweigert. Sprecher Balluch beschuldigt die Volkspartei eine Übergangsfrist bis zum Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinezucht hinauszuzögern. Nach seinen Ausführungen werden weiterhin Förderungen für den Neubau von Vollspalten-Ställen bezahlt.