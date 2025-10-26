"Die Garten Tulln" erstmals bis 31.10. geöffnet

"Die Garten Tulln" beendet die Saison in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Nationalfeiertag, sondern ist erstmals bis einschließlich 31. Oktober geöffnet.

Damit haben Besucher eine Woche länger Gelegenheit, die herbstliche Gartenwelt zu erleben. Passend dazu wartet in den Herbstferien von 27. bis 31. Oktober ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien. "Wir freuen uns sehr, die Gartensaison heuer zu verlängern und damit Familien auch in den Herbstferien die Möglichkeit geben zu können, die farbenprächtige Herbststimmung auf der 'Garten Tulln' zu genießen. Mit unserem Ferienprogramm möchten wir den Kindern zusätzlich Erlebnisse und kreative Momente schenken und freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die mit uns die Saison abschließen“, so Geschäftsführer Franz Gruber.

Jeden Vormittag startet um 10.30 Uhr eine geführte Erlebnistour durch "Die Garten Tulln". Dabei gehen Familien gemeinsam mit Naturvermittlern auf Entdeckungstour durch die sieben Hektar große Erlebniswelt. Sie erfahren spielerisch, welche Tiere und Pflanzen im Herbst besonders spannend sind, und lernen die ökologisch gepflegten Gärten aus einer ganz neuen Perspektive kennen.

Stimmungsvolle Kürbislandschaft

An den Nachmittagen warten Workshops, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen besuchen können: In der Kräuterwerkstatt werden duftende Schätze aus dem Garten verarbeitet, beim Workshop "Obst: Süßigkeiten der Natur“ entdecken Kinder, wie vielfältig regionale Früchte sind. Unter dem Motto "Wildbienen – gar nicht wild“ geht es darum, wie wichtig Bestäuber für Natur und Garten sind. Eine Expedition zum Gartenteich bringt die geheimnisvolle Wasserwelt näher. Beim Workshop "100 Bäume und ihre Gesichter“ lernen Kinder die Vielfalt der heimischen Bäume kennen.

Zusätzlich gibt es besondere Mitmachaktionen: Gemeinsam mit dem Museum Niederösterreich können Kinder tierische Lesezeichen und Buttons basteln und sich beim Kinderschminken im Bauerngarten in fantasievolle Figuren verwandeln. Alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis inkludiert. Für eine besondere Atmosphäre sorgt heuer zudem eine herbstliche Kürbisdekoration, die das Gelände in kräftigen Orange- und Gelbtönen schmückt und den Spaziergang durch die Gärten noch stimmungsvoller macht.