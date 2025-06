Diese Baustellen bringen Wien im Sommer ins Schwitzen

Der Sommer in Wien wird heiß, laut und eng. Brücken werden saniert, Schienen entfernt, neue Radwege gebaut. Und mittendrin kämpfen Autofahrer, Öffi-Pendler und Radler um ihren Weg durch die Stadt.

Ab dem 1. Juli beginnt die Instandsetzung der Brigittenauer Brücke. Sie verbindet den 20. und 21. Bezirk und gilt als wichtige Verkehrsader. Zehn Fahrbahnübergänge mit einer Länge von insgesamt 281 Metern müssen erneuert werden. Zuerst wird die Fahrtrichtung zum 20. Bezirk bearbeitet, danach folgt die Gegenrichtung. Immer bleibt ein Fahrstreifen offen. Auch Fußgänger und Radler können die Brücke weiterhin nutzen, wenn auch zeitweise auf schmaleren Wegen. Die Arbeiten laufen in mehreren Phasen und sollen im Mai 2026 abgeschlossen sein.

Gleiserneuerungen am Ring und Schwarzenbergplatz

Bereits am 24. Juni starten die Wiener Linien mit Gleisarbeiten am Kärntner Ring und am Schwarzenbergplatz. Dort werden auch Weichen ausgetauscht. Zwei Fahrstreifen bleiben am Ring geöffnet, am Schwarzenbergplatz nur einer. Straßenbahnen müssen ausweichen oder pausieren.

Im Juli folgen weitere Maßnahmen am Universitätsring. Auch dort werden Gleise getauscht und die Haltestelle Parlament barrierefrei umgestaltet. Währenddessen bleiben zwei Fahrspuren offen. In der letzten Bauphase wird die Stadiongasse vorübergehend gesperrt. "Für diese Verkehrsführung wird zu Beginn eine gewisse Eingewöhnungszeit nötig sein", erklärt Baustellenkoordinator Christian Zant.

Baustelle am Margaretengürtel

Auch der Margaretengürtel wird zur Baustelle. Dort finden im Juli und August Gleisbauarbeiten statt. Zwei Spuren für den Autoverkehr bleiben offen. Im Abschnitt vor dem U4-Stationsgebäude wird zusätzlich ein befahrbares Grüngleis eingebaut. Dabei handelt es sich um ein besonders pflegeleichtes Sedumgleis, das sowohl optisch als auch ökologisch Vorteile bringt. Gearbeitet wird tagsüber und in der Nacht, um das Projekt zügig umzusetzen.

Am 11. Juni beginnen Gleisbauarbeiten im Bereich Jörgerstraße 9 bis Elterleinplatz. Dazu wird die Straßenbahn-Linie 43 im Zeitraum von 16. Juni bis 31. August zwischen Schottentor und Zimmermannplatz eingestellt und die Linie 9 kurzgeführt. Es kommt zu punktuellen Umleitungen des Verkehrs bei Querungen mit der Jörgerstraße.

Neue Wege für Radfahrer

Wien investiert auch in die Radinfrastruktur. Im Juli beginnt der Bau eines neuen kombinierten Geh- und Radwegs an der Spittelauer Lände. Die Fahrbahn wird saniert und neue Schutzwege entstehen. Während der Bauzeit im Juli und August bleiben zwei Fahrstreifen offen. Im September wird der Verkehr nur außerhalb der Spitzenzeiten eingeschränkt.

Zwischen Altmannsdorfer Straße und Anton-Baumgartner-Straße wird eine Verbindung geschlossen. Dazu werden Verkehrsinseln umgebaut und Fahrbahnen erneuert. Die Arbeiten laufen vom 1. Juli bis 29. August. Alle Fahrtrichtungen bleiben nutzbar, allerdings gibt es zeitweise weniger Spuren.

Ein weiteres Projekt betrifft den Hernalser Gürtel. Dort entsteht eine neue Radüberfahrt bei der Geblergasse. Dazu wird auch eine Ampel samt Schutzweg für Fußgängerinnen und Fußgänger errichtet. Für die Bauarbeiten wird abwechselnd ein Fahrstreifen gesperrt.

Im Süden Wiens entsteht ein Lückenschluss beim Liesingbachradweg. Der bisherige Endpunkt an der Brunner Straße wird über den Atzgersdorfer Platz bis zur Meisgeyergasse verlängert. Zusätzlich wird ein Einrichtungsradweg Richtung Levasseurgasse gebaut. Die Hauptarbeiten dauern bis Ende August, das Gesamtprojekt läuft bis Oktober. Auch neue Bäume werden gepflanzt. Ab Juli stehen am Atzgersdorfer Platz nur noch zwei Spuren zur Verfügung, in der Brunner Straße ab der Erlaaer Straße nur noch eine.