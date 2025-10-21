DIESE Eislaufplätze eröffnen zuerst in Niederösterreich

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Pünktlich zum Nationalfeiertag am 26. Oktober öffnet der Eislaufplatz Traiskirchen wieder seine Tore und startet in die Saison 2025/26. Nur zwei Tage darauf folgt die Eishalle in Amstetten.

Nach einer kurzen Pause nach der Badsaison ist das engagierte Team in Traiskirchen bereits wieder voll im Einsatz. Die Eisfläche wird aufgebaut, die Linien werden gezogen, alles wird gereinigt und auf Hochglanz gebracht – damit zum Saisonauftakt wieder perfekte Bedingungen herrschen.

Alles auf Hochglanz

"Der Traiskirchner Eislaufplatz ist einer der letzten verbliebenen im gesamten Bezirk Baden. Während viele Anlagen in den letzten Jahren geschlossen wurden, bleibt er in Traiskirchen und im ganzen Bezirk ein lebendiger Treffpunkt für Familien, Kinder und Sportbegeisterte. Dieses Angebot zu erhalten, ist keine Selbstverständlichkeit – sondern ein echtes Stück gelebte Lebensqualität in der Region“, so Bürgermeisterin Sabrina Divoky. "Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen den freundlichen Service, die familiäre Atmosphäre und die sozial verträglichen Eintrittspreise, die es allen ermöglichen, unbeschwert ihre Runden zu drehen. Ob gemütlicher Freizeitspaß, sportliches Training oder die ersten wackeligen Schritte auf dem Eis – der Traiskirchner Eislaufplatz bietet für alle etwas. Also: Kufen schleifen, Mütze aufsetzen – und ab aufs Eis!“ Und am 28. Oktober folgt die Eishalle in Amstetten.