Drei Alpakas besuchen ein Pflegezentrum

So beginnt nicht etwa ein schlechter Witz, sondern ein tierischer Besuch im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf. Die Vierbeiner sollten den Tag der Bewohnerinnen und Bewohner erhellen, was auch sichtlich gelungen ist.

Die drei Alpakas "Donatello", "Benni" und "Ares" wurden von Hofbesitzer Andreas Widhalm ins PBZ geführt und durften dort durch den Garten spazieren, aber auch von den Bewohnerinnen gestreichelt und gefüttert werden.

Und die Tiere scheinen sehr gut angekommen zu sein und waren zudem vorbildlich im Verhalten, wie Pflegedirektorin Lisa-Jessica Gettinger betonte: "Es ist erstaunlich, welche Ruhe und Freude die Tiere ausstrahlen. Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner waren sichtlich erfreut, die besonderen Tiere zu begrüßen."