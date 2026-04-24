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Drei Gemeinden retten gemeinsam die Kinderbetreuung
© Unsplash

Super-Idee

Drei Gemeinden retten gemeinsam die Kinderbetreuung

24.04.26, 12:00
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Während ganz Österreich über Personalmangel und explodierende Kosten in der Kinderbetreuung klagt, machen drei Gemeinden im Bezirk Wiener Neustadt einfach selbst was.

Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen spannen zusammen – und sparen dabei satte 85.000 Euro! Der Trick dabei ist: Ein neuer gemeinsamer Verein namens "BAKALA" übernimmt ab September die Anstellung der Pädagoginnen und die gesamte Nachmittagsbetreuung für rund 100 Kinder. Schluss mit teurem externem Dienstleister – die Mitarbeiter werden künftig direkt über die Gemeinden angestellt!

Hausübungen erledigt, Eltern entspannt! 

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für die Eltern: Zusätzlich zur Betreuung kommt eine eigene Lernstunde am Nachmittag mit echtem Lehrpersonal. Die Standorte bleiben übrigens alle erhalten – die Kinder werden weiterhin dort betreut, wo sie es gewohnt sind. Eine schlichte, clevere Lösung – so geht's!

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