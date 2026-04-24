Drei Gemeinden retten gemeinsam die Kinderbetreuung

Während ganz Österreich über Personalmangel und explodierende Kosten in der Kinderbetreuung klagt, machen drei Gemeinden im Bezirk Wiener Neustadt einfach selbst was.

Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen spannen zusammen – und sparen dabei satte 85.000 Euro! Der Trick dabei ist: Ein neuer gemeinsamer Verein namens "BAKALA" übernimmt ab September die Anstellung der Pädagoginnen und die gesamte Nachmittagsbetreuung für rund 100 Kinder. Schluss mit teurem externem Dienstleister – die Mitarbeiter werden künftig direkt über die Gemeinden angestellt!

Hausübungen erledigt, Eltern entspannt!

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für die Eltern: Zusätzlich zur Betreuung kommt eine eigene Lernstunde am Nachmittag mit echtem Lehrpersonal. Die Standorte bleiben übrigens alle erhalten – die Kinder werden weiterhin dort betreut, wo sie es gewohnt sind. Eine schlichte, clevere Lösung – so geht's!