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Das Land blüht auf – die schönsten Garten-Highlights 2026
© Donau Niederösterreich / Friedl & Schmatz

Gartenfreu(n)de

Das Land blüht auf – die schönsten Garten-Highlights 2026

24.04.26, 12:20
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Frühling in Niederösterreich! Die sechs „Donau Gärten" laden heuer zu außergewöhnlichen Erlebnissen – von barocker Pracht bis zur wilden Natur. 

Und das sind die Top-Highlights:


Nationalpark Donau-Auen (Schloss Orth)

  • Diesen Sonntag, 26. April: Familienfest "30 Jahre Artenreich" – Jubiläum mit Ranger-Touren!
  • Juni & August: Nächtliche Fledermaus-Spaziergänge

 

Schloss Eckartsau

  • 14. Juni: Großes Schlossfest „Zartgrüne Sommerlaune" – Eintritt GRATIS!
  • September: Poetischer Spaziergang mit Schlossparksirup-Verkostung

DIE GARTEN TULLN

  • Jeden ersten Sonntag: Kinder-Abenteuer mit Zirkus & Bühnenshow
  • Juli bis 8. August: Natur-Feriencamps für Kids (5–13 Jahre)

Schloss Hof

  • Bis 2. November: Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie" im Barockgarten
  • Exklusives Gärtnerwissen mit Expertin Andrea Weiss
  •  

  • Obstgarten Kirchberg am Wagram

  • 16. Mai: Genuss-Frühstück im Grünen
  • September: Raritätenmarkt beim "Fest der Obstvielfalt"

 

Stift Klosterneuburg

April bis Oktober: Waldbaden und Klosterkräuter-Expeditionen

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