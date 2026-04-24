Das Land blüht auf – die schönsten Garten-Highlights 2026

Frühling in Niederösterreich! Die sechs „Donau Gärten" laden heuer zu außergewöhnlichen Erlebnissen – von barocker Pracht bis zur wilden Natur.
Und das sind die Top-Highlights:
Nationalpark Donau-Auen (Schloss Orth)
- Diesen Sonntag, 26. April: Familienfest "30 Jahre Artenreich" – Jubiläum mit Ranger-Touren!
- Juni & August: Nächtliche Fledermaus-Spaziergänge
Schloss Eckartsau
- 14. Juni: Großes Schlossfest „Zartgrüne Sommerlaune" – Eintritt GRATIS!
- September: Poetischer Spaziergang mit Schlossparksirup-Verkostung
DIE GARTEN TULLN
- Jeden ersten Sonntag: Kinder-Abenteuer mit Zirkus & Bühnenshow
- Juli bis 8. August: Natur-Feriencamps für Kids (5–13 Jahre)
Schloss Hof
- Bis 2. November: Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie" im Barockgarten
- Exklusives Gärtnerwissen mit Expertin Andrea Weiss
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Obstgarten Kirchberg am Wagram
- 16. Mai: Genuss-Frühstück im Grünen
- September: Raritätenmarkt beim "Fest der Obstvielfalt"
Stift Klosterneuburg
April bis Oktober: Waldbaden und Klosterkräuter-Expeditionen