© Drischl dresch’n und Kukuruz auslös’n im Museumsdorf Niedersulz

Weinviertel

08.10.25, 15:15
Am Sonntag, dem 12. Oktober 2025 lädt das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz zu einem besonderen Programm ein: Traditionelle Arbeiten, wie sie früher im Herbst auf den Bauernhöfen des Weinviertels verrichtet wurden, werden gezeigt.

Begleitet wird die Veranstaltung diesen Sonntag im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz von regionalen Köstlichkeiten aus der Vinothek und von der Landjugend Zistersdorf. Während die Männer beim Drischl dresch’n mit dem Dreschflegel die Getreidekörner aus den Ähren schlugen, war das händische Lösen der Maiskörner aus den Kolben, das so genannte Kukuruz auslös’n, die Aufgabe der Frauen.

Beide Tätigkeiten können im Museumsdorf von 13 bis 17 Uhr hautnah erlebt werden. Besonders spannend ist es, mit den Frauen Platz zu nehmen und das Kukuruz auslös’n selbst auszuprobieren – begleitet von Liedern und Scherzen, so wie schon früher die anstrengende Arbeit unterhaltsam gestaltet wurde.

Die Landjugend Zistersdorf verwöhnt die Gäste mit Kaffee und Kuchen, während in der Museumsvinothek Winzer erlesene Weine und Traubensäfte aus der Region kredenzen.Darüber hinaus bieten einstündige Führungen um 11 und 14 Uhr spannende Einblicke in das Alltagsleben und Arbeiten in einem typischen Weinviertler Dorf um das Jahr 1900.

