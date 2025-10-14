Im Bezirk Bruck an der Leitha sind in den vergangenen Tagen 21 geparkte Fahrzeuge mit Kürbissen beschossen worden. Heck- bzw. Windschutzscheiben wurden teilweise zertrümmert und auch Karosserien beschädigt.

Laut Auskunft der Polizei dürften die - gestohlenen - Kürbisse aus einem fahrenden Wagen geworfen worden sein. Die Sachbeschädigungen wurden zwischen Montag und Samstag vergangener Woche verübt – jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden.

Tatorte waren Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha selbst. In einem Fall wurde auch eine Hausfassade beschädigt.

© APA/dpa/Arne Dedert

Sachdienliche Hinweise erbeten

Da die zahlreichen Kürbisse - zumindest waren es 21 - auch mit Preisaufklebern versehen waren, geht die Polizei davon aus, dass die Kürbisse vermutlich gestohlen waren.

Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ließ sich noch nicht ermitteln. Es dürfte sich laut den Ermittlungen um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln. Sachdienliche Hinweise in dem Fall werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter 059133-3320 erbeten.