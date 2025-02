E-Scooter-Fahrer (12) von Klein-Lkw erfasst: schwer verletzt

Der Bub erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung in Klosterneuburg, Bezirk Tulln, vom Klein-Lkw eines 33-Jährigen erfasst worden. Der Bub erlitt nach Polizeiangaben vom Freitag schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.

Zeugen des Unfalls - insbesondere ein Pkw-Lenker, der eine Notbremsung durchführen habe müssen - wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Klosterneuburg in Verbindung zu setzen. Möglich ist dies unter der Telefonnummer 059133-3220.