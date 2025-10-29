Eislaufen mitten in St. Pölten

Der "Eiszauber" in St. Pölten wechselt vom Rathausplatz auf den Domplatz. Der Auftakt erfolgt am 19. Dezember. Der Betrieb auf der 600 Quadratmeter großen Fläche wird bis 8. Februar laufen. Geworben wird mit "Winterfreuden mitten in der Stadt".

Zur Innenstadtbelebung

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) verwies in einer Aussendung des Rathauses auf knapp 30.000 Eisläufer in der vergangenen Wintersaison. "Gerade im Jubiläumsjahr 2026, wo wir 40 Jahre Landeshauptstadt feiern, ist es uns wichtig, die Innenstadt zu beleben."

Jubiläumsjahr: 40 Jahre St. Pölten

© Stadt St. Pölten

Eingebettet in das bunte Innenstadttreiben bietet der Eiszauber in dieser Saison alles, was das Herz begehrt: Eislaufhilfen für Kinder, Leihschuhe vor Ort, stimmungsvolle Silent Ice Discos an ausgewählten Tagen und sogar ein karitatives Eislaufen, dessen Einnahmen dem Projekt zur Dom-Renovierung zugutekommen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von „das römer“, das direkt am Platz Gaumenfreuden kredenzt. Besonders beliebt bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern: Maskottchen „Flocki“ kommt wieder regelmäßig auf Besuch – inklusive Fotochance und Gewinnspiel, bei dem es unter anderem wärmende Getränke von „das römer“ zu gewinnen gibt.