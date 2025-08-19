Alles zu oe24VIP
Elch "Emil" streift jetzt durch das Waldviertel
Elch "Emil" streift jetzt durch das Waldviertel

19.08.25, 16:36
Ein Elch ist im Weinviertel unterwegs. Das Tier sei am Dienstag unter anderem bei einem Wirtschaftspark in Mistelbach gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage 

Der Elch namens Emil dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein, wie auch mehrere Medien berichteten. Es sei "äußerst selten", dass ein Elch in Niederösterreich gesichtet wird, sagte der Mistelbacher Bezirksjägermeister Christian Oberenzer zur APA.

Zuvor soll der Elch etwa in Herrnbaumgarten, Poysdorf und Großkrut unterwegs gewesen sein. In sozialen Medien wurden Fotos und Videos des Tiers gepostet.

Elche gehören zur Familie der Hirsche und leben normalerweise als Einzelgänger. Erwachsene Tiere können mehr als zwei Meter hoch werden. Männliche Exemplare können ein Gewicht von mehr als 500 Kilo erreichen.

