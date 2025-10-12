Alles zu oe24VIP
TBE-Leiterin Bernadette Schwarz mit Klara, Bürgermeister Christian Stacherl, Geschäftsführende Gemeinderätin Andrea Stickelberger, Kindergartenleiterin Eva Riegler, 2. Reihe (v.l.n.r.): Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirkshauptmann Markus Sauer, Kindergarteninspektorin Doris Bach und Thomas, 1. Reihe (v.l.n.r.): Darwin, Katja, Amelie und Julian 
© Weinzierl

Kindergarten

Eröffnung Ausbau der Kinderbetreuung in Krumbach

12.10.25, 13:01
Teilen

Am Freitag wurde der Zubau von zwei Kindergartengruppen und einem Bewegungsraum in Krumbach feierlich eröffnet. 

"Danke an Bürgermeister Christian Stacherl und seinem Team aus Politik und Verwaltung, dass die Marktgemeinde Krumbach tatkräftig in unsere Kinder investiert. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können. Wir setzen hiermit gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). 

Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 1,36 Millionen Euro unterstützt. Hinzu kommt eine Förderung aus der 15-a Vereinbarung in Höhe von 250.000 Euro.

