Es ziehen mehr Ausländer nach Niederösterreich als von hier fort

Mehr als 20.000 Menschen aus dem Ausland haben sich im Vorjahr in Niederösterreich niedergelassen. Das ergibt sich aus einer aktuellen Studie der Statistik Austria. Besonders ein Bezirk sticht hervor, während nur eine Region einen Verlust verzeichnet.

Nicht nur für Inländer, auch für Personen mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft ist Niederösterreich als Wohngegend attraktiv. Wie die Statistik Austria in ihrer jüngsten Studie über die internationalen Wanderungsbewegungen im Bundesgebiet erhoben hat, sind im Vorjahr rund 20.300 Personen aus dem Ausland nach Niederösterreich übersiedelt. Diesen 20.300 Zuzügen aus dem Ausland standen 2024 rund 14.600 Wegzüge ins Ausland gegenüber, was einen positiven Wanderungssaldo von 5.700 Personen ergibt, entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst der Studie.

Bezirk Bruck an der Leith verzeichnet stärkste Zunahme

In Niederösterreich hat der Bezirk Bruck an der Leitha mit einem Plus von 1.833 Personen die stärkste Zunahme aus der Außenwanderung erzielt, gefolgt von Baden (1.157), Korneuburg (355) und St. Pölten-Land (290). In der Negativbilanz findet sich nur ein Bezirk: Hollabrunn (-67).

Die internationale Zuwanderung konzentriert sich vor allem auf die Landeshauptstädte und deren Umland. Bundesweit entfällt ein Drittel des Wanderungsgewinns bei den nicht-österreichischen Staatsangehörigen auf Personen aus der Europäischen Union oder aus EFTA-Staaten. Dabei bilden die Deutschen die größte Gruppe, gefolgt von den Ungarn und den Kroaten