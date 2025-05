Europas größtes Fotofestival entführt nach Australien

Ein ganzes Stadtbild verwandelt sich. Und mit ihm die Gedanken tausender Menschen. La Gacilly-Baden Photo bringt auch heuer wieder Fotografie, Emotion und Umweltbewusstsein in die Herzen der Besucher.

Das Fotofestival "La Gacilly" steht heuer bei der siebenten Ausgabe in Baden unter dem Motto "Australien & Die Neue Welt". Eine gigantische Open-Air-Galerie auf sieben Kilometer Länge in den Parks und Gärten und der Altstadt von Baden verwandelt die Stadt von 13. Juni bis 12. Oktober zum achten Mal in eine Bilder-Stadt. Bei freiem Eintritt laden über 30 Ausstellungen, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr zum Verweilen.

Präsentiert werden rund 1.500 Fotografien im Großformat. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz in Baden umfasst das Festival eine Garten- und eine Stadt-Route. Das den Angaben zufolge "größte Fotofestival Europas" erreichte im Vorjahr rund 320.000 Besucher.

Australien im Fokus

Unter dem diesjährigen Motto "Australien & Die Neue Welt" zeigt das Festival, wie Kunst unsere Sicht auf globale Themen verändern kann. "Die australischen Fotograf:innen sind Botschafter:innen der Schönheit eines einzigartigen Kontinents, die es zu bewahren gilt", heißt es in einer Aussendung. Ihre Arbeiten bewegen sich "zwischen Drama, schwarzem Humor, Fiktion und Realität."

Adam Ferguson will mit seiner Serie Big Sky der ganz besonderen Atmosphäre in diesem riesigen, dünn besiedelten Land nachspüren. © Adam Ferguson ×

Seit seiner Gründung hat sich das Festival verpflichtet, die Natur in den Mittelpunkt zu rücken. Die fotografischen Erzählungen "beschreiben die Schönheit unseres Planeten Erde ebenso wie dessen Umwelt-Probleme", betont der Veranstalter. Das erklärte Ziel: "Die Besucher einladen, sich auf herausfordernde Themen unserer Zeit auf sinnliche Weise einzulassen." Und die Bilder helfen dabei. Sie sind groß. Sie sind greifbar. Und sie gehen unter die Haut.