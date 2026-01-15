Events und Veranstaltungen zum Wochenende in NÖ

Von Freitag bis Sonntag gibt es wieder einiges zu sehen in Niederösterreich! Von Konzerten und einer Messe bis zu Bällen and Ausstellungen - es gibt reichlich Neues zur Auswahl.

16. Jänner

Der Freitag, 16. Jänner, startet mit der „HausBau + EnergieSparen" Messe in Tulln, welche bis Sonntag läuft - immer von 10 bis 18:00, am Sonntag nur bis 17 Uhr. Zudem lassen die Grazer Funk-Pop Band Candlelight Ficus, Helena May und der Hot Pants Road Club ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt die Beats der „Funky Town“ erklingen. Um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden wird die Ausstellung „Das Unsichtbare sichtbar machen“ des Künstler-Trios Su Sigmund, Marlies Wagner und Lubomir Hnatović eröffnet. Zu sehen sind die mit Abstraktion, figurativer Malerei und Landschaften sehr unterschiedlichen Positionen zur Malerei, die sich in einer ganz besonderen Form ergänzen, bis 25. Jänner.

17. Jänner

Am Samstag, 17. Jänner, bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der norwegischen Dirigentin Tabita Berglund ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg unter dem Titel „Pathétique“ Pjotr Iljitsch Tschaikowskis gleichnamige Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74, Arvo Pärts Doppelkonzert „Tabula rasa“ und Harald Saeveruds „Kjempeviseslåtten“ / „Die Ballade des Aufruhrs“ op. 22a Nr. 5 zur Aufführung; an den Soloviolinen sind Vahid Khadem-Missagh und Natalia Sagmeister zu hören. Im Atelier der Kunstmeile Krems widmet sich die erste „Family Factory“ des Jahres Schnee, Eis und winterlichen Landschaften: Unter dem Motto „Winterspuren“ gestalten Kinder dabei ab 14 Uhr Eiskristalle und Schneeflocken, kreieren Winterlandschaften und folgen den Tierspuren im Schnee. Außerdem finden einige Bälle wie der Ball Royale ab der Stadt Baden ab 20 Uhr oder ein 30+ Event im Klub Kasematten ab 18 Uhr in Wiener Neustadt statt.

18. Jänner

Schließlich wird am Sonntag, 18. Jänner, im Karikaturmuseum Krems „Kunst, Kaffee & Kipferl“ serviert: Im Rahmen der Ausstellung „Sehnsucht Wald“ gibt der Kulturwissenschafter Roland Girtler dabei ab 10.30 Uhr Einblicke in die Welt der Wilderer- bzw. Jagdgeschichten und beleuchtet gemeinsam mit Direktor Gottfried Gusenbauer Karikaturen von Manfred Deix, Gerhard Haderer und Bruno Haberzettl aus neuen Perspektiven. Weiters gibt es in Maria Enzersdorf um 19:30 einen musikalischen Neujahrsgruß im Schloss Hunyadi und um 18:00 Schlager in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn, wo Lissi & Herr Timpe unvergessene Klassiker interpretieren und auch spannende Experimente wagen.