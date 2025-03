EVN-Kunden sorgen sich um Trinkwasser-Versorgung

Wegen der anhaltenden Trockenheit sorgen sich vermehrt Menschen um die Trinkwasser-Situation in Niederösterreich. Die EVN gibt aber Entwarnung - die Versorgung ist gesichert.

Trotz vereinzelter Regenfälle in den letzten Wochen, bleibt die Trockenheit im Land auch rund um den Weltwassertag ein großes Thema. Eine erhöhte Anzahl diesbezüglicher Anfragen bestätigt auch EVN-Sprecher Stefan Zach: "Zahlreiche Kundinnen und Kunden sorgen sich um die Trinkwasser-Situation. Zumal der Sommer erst vor der Tür steht.“

EVN Wasser beliefert etwa 642.000 Einwohnerinnen und Einwohner. "Durch den hohen Vernetzungsgrad in unserem Versorgungsgebiet haben auch längere Trockenzeiten keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung", so Zach am Freitag in einer Aussendung. EVN Wasser betreibe in Niederösterreich 100 Brunnenfelder, die über 1.800 Kilometer lange Transportleitungen miteinander verbunden sind. Dadurch werde ein Ausgleich zwischen den Regionen geschaffen. Insgesamt liefere die EVN etwa 90 Millionen Liter pro Tag an ihre Kunden.

Projekt im Waldviertel vor Fertigstellung

Zur langfristigen Versorgung des traditionell grundwasserarmen Waldviertels hat EVN Wasser bereits 2010 eine 30 Kilometer lange Verbindungsleitung vom Weinviertel errichtet. Eine weitere von Krems nach Zwettl ist seit 2020 in Bau. Die Gesamtlänge beträgt 60 Kilometer, die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant. Ab diesem Zeitpunkt können bis zu 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Niederösterreichs nördlichster Region durch EVN Wasser versorgt werden. Das Investitionsvolumen beträgt etwa 50 Millionen Euro.