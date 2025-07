Die im Privatbesitz befindliche Burg Hardegg wird im August für zwei Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

"Nach vielen Jahren", so die Gästeinfo Retzer Land am Montag, öffnet die Burg Hardegg im Bezirk Hollabrunn von 11. bis 24. August wieder ihre Tore. Die mittelalterliche Anlage in der kleinsten Stadt Österreichs ist in Privatbesitz und für die Öffentlichkeit nur beschränkt zugänglich. Zwei exklusive Wochen lang wird sie anlässlich des "1. Burgsommers" zu besichtigen sein.

"Was Sie sehen, ist das, was da ist: Räume aus Stein, erbaut mit Haltung", ist auf der Website www.burghardegg.at zu lesen. "Sie durchqueren den Rittersaal, steigen in den Ostturm, spüren die Kühle der Winterküche, lauschen der Stille in der Kapelle mit Empore, erleben die Präsenz des Ahnensaals. Und die Landschaft - eingerahmt von alten Mauern."