Fahrer von Asphaltiermaschine an A4 in NÖ von Lkw erfasst

In einem abgesperrten Baustellenbereich - 28-Jähriger wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert.

Fischamend. Ein 28-Jähriger ist Mittwochfrüh in einem abgesperrten Baustellenbereich an der Ostautobahn (A4) auf einer Asphaltiermaschine von einem Klein-Lkw erfasst worden. Der Mann aus dem burgenländischen Bezirk Oberwart wurde nach Polizeiangaben verletzt und per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Die A4 war in Richtung Wien für rund eine Stunde gesperrt.

Der Lenker des Klein-Lkw, ein 61 Jahre alter slowakischer Staatsbürger, hatte sein Kfz verkehrsbedingt stark abgebremst und versucht, nach links in den Baustellenbereich auszulenken. Dabei prallte er gegen einen vor ihm langsamer werdenden Pkw und anschließend gegen die Asphaltiermaschine.