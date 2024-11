× Fast Food in altem Gemäuer

Die neue Filiale von Kentucky Fried Chicken in St. Pölten eröffnet demnächst.

Ab dem 27. November bietet Kentucky Fried Chicken seine gebackenen Hühnerteile in St. Pölten in einem historischen Gebäude an. Die Hendlkette landete in einem Haus beim Hauptbahnhof, das vielen Sankt Pöltnern noch als Libro Fililale bekannt ist. Nach 30 Jahren sperrte der Buchhändler voriges Jahr zu, und danach kaufte die Sparkassen Stiftung das Haus.

Schanigarten als Magnet

Vor dem Lokal entstand nun ein einladender Schanigarten, der bei Schönwetter nette Sitzpätze bieten wird. Im Innenbereich sind 132 Sitzplätze entstanden, 24 im Parterre und 108 im ersten Stock.

© Queensway Europe ×

Zentral gelegen wird der neue Fast-Food-Tempel mit modernem Interieur wohl ein neuer Anziehungspunkt in der Stadt.