Fossilienwelt Weinviertel gewinnt Gold im Sommertourismus

Die im Frühjahr 2025 neu eröffnete Fossilienwelt Weinviertel in Stetten bei Wien (Bezirk Korneuburg) erhielt beim 30. internationalen Skiareatest in Kitzbühel in der berühmten Rosi’s Sonnbergstuben eine begehrte Trophäe

Tourismusdestinationen werden jedes Jahr einem anonymen Qualitätscheck unterzogen. Ziel ist, die Besten der Besten im Tourismus zu küren. In der Sommersaison 2025 konnte die Fossilienwelt Weinviertel mit ihren neuen Angeboten beim internationalen Skiareatest überzeugen. Die feierliche Verleihung der begehrten Awards fand jetzt in Kitzbühel in der berühmten Sonnbergstuben von Rosi Schipflinger

mit 450 geladenen Gästen statt. Dabei traf das "Gold“ unter großem Beifall in der Fossilienwelt ein.

Begegnung mit dem Riesenhai: Spielerisch die Größe des Meeresgiganten erleben. © Fossilienwelt Weinviertel

Ausgezeichnet wurde die Fossilienwelt mit dem Preis für "Erlebnis- & Familienwelt des Jahres 2025“. Zudem gab es für das Team von Pronatour aus Leobendorf – die Planer und Realisierer des großen Relaunches der Fossilienwelt – den Award für Idee und Umsetzung 2025. Zum Ursprung der Fossilienwelt: Im Jahr 2006 gab es eine kleine Sensation in der Gemeinde Stetten. Am Teiritzberg erfolgte die Freilegung des größten fossilen Austernriffs der Welt. In den Folgejahren wurde dieses gesichert und 2009 gemeinsam mit einer Ausstellung und einem Abenteuerspielplatz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Fossilienwelt Weinviertel war geboren.

Neueröffnung im Jahr 2025

"Nach 15 Jahren Betrieb erfolgte ein kompletter Relaunch und eine großzügige Erweiterung der Erlebniswelt“, berichten Werner Stark und Christian Lang, die Planer des Umbaus der Firma pronatour und jetzigen Betreiber der Fossilienwelt. Das TOP-Ausflugsziel lädt heute mit vielfältigen Attraktionen zum Spielen und Forschen ein. Im Tropenparadies der Urzeit wird nach Haifischzähnen, Perlen und Alligatorskeletten gegraben, das Urmeer durchquert und der bekletterbare Riesenhai erforscht. Am Austernriff macht eine faszinierende Multimediashow die Urzeit lebendig, vom Schneckenturm geht’s über die Riesenrutsche in den Kletter-Schneckenwald. Eine Abenteuerwelt für Groß und Klein, die heuer noch bis 2. November geöffnet ist.

Mit dem vom internationalen Skiareatest vergebenen Award erhält die Fossilienwelt Weinviertel eine besondere Auszeichnung. Er belegt die hohe Qualität der Erlebniswelt und unterstreicht die Bedeutung des TOP-Ausflugsziels in Niederösterreich.