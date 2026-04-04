So feiern wir Ostern: Wir essen 70 Millionen Eier

Traditionen wichtig ++ Wir essen 70 Millionen Eier ++ So feiern die Österreicher

Rund um Ostern essen die Österreicher 70 Millionen Ostereier, die bunten Eier werden zuvor von vielen versteckt und am Ostersonntagmorgen dann gesucht.

Mehr als die Hälfte im Land hält Tradition hoch

Bräuche. Für 58 Prozent spielen Brauchtümer und Traditionen eine große Rolle. Anders als Weihnachten, das bei vielen Leuten Stress verursacht, kommt das Osterfest großteils ohne diese unangenehme Begleiterscheinung aus: Nur drei Prozent sind im Vorfeld sehr, 18 Prozent etwas gestresst, ergab ein aktueller IMAS-Report.

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Entspannt feiern, Eier pecken

Drei Viertel der Österreicher sehen Ostern relativ entspannt entgegen. Im Durchschnitt versammeln sich 5,5 Personen zum Nesterl suchen und Eier pecken. Beim Pecken schlagen zwei Personen zwei hartgekochte Eier mit den Spitzen gegeneinander. Ziel ist es, die Schale des gegnerischen Eis zu zerbrechen, während das eigene heil bleibt.

Knapp ein Viertel der Österreicher nutzt die sozialen Medien für die Planungen von Osteraktivitäten, Dekoration, Rezepten oder Geschenkideen, mehr als die Hälfte nehmen diese Inspirationsquelle nicht in Anspruch.

Wir geben im Schnitt 151 Euro für das Fest aus

Ausgaben. Die Feierlichkeiten rund um Hase, Lamm und Eier lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 151 Euro kosten – zu Weihnachten wird deutlich mehr ausgegeben. Eingekauft wird eher stationär denn online. 59 Prozent erstehen die Ostersachen ausschließlich im Geschäft, drei Prozent nur online, 31 Prozent sowohl als auch.

So schnell wurden die Ostergeschenke gekauft

Einkäufe. Rund 60 Prozent spürten beim Kauf der Präsente die aktuellen Krisen und die Teuerung, nur ein Drittel besorgte die Geschenke für die Feiertage davon unbeeinflusst.

Ein Fünftel der Landsleute hat die Besorgungen für das Fest bereits zwei bis drei Wochen vor Ostern abgeschlossen, knapp ein Viertel eine Woche vorher, 18 Prozent weniger als eine Woche vor dem Fest und sieben Prozent erst direkt zu Ostern. oe24 wünscht allen Frohe Ostern!