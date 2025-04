Frau findet 68-Jährigen tot in Bach

Der Mann dürfte gestürzt sein.

Zwettl. Ein 68-Jähriger ist am Samstag tot im Mühlbach in Zwettl gefunden worden. Eine Frau hatte den leblosen Mann entdeckt und kurz nach 13.30 Uhr die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr barg die Leiche, Reanimationsmaßnahmen kamen zu spät. Es gebe "keine Anzeichen auf Fremdverschulden", sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Sonntag zur APA. Der Mann aus dem Raum Zwettl dürfte gestürzt sein.

Die Leiche wurde durch die Staatsanwaltschaft Krems zur Bestattung freigegeben.