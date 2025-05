Frau soll 52-Jährigen mit Messer attackiert haben

Eine 43-Jährige soll in der Nacht auf Mittwoch in Wiener Neustadt einen 52-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt haben.

Die Frau wurde festgenommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. Die nicht geständige Beschuldigte wird in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Das Opfer landete im Krankenhaus, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Laut Polizei gab es zwischen der Frau und dem 52-Jährigen ein Bekanntschaftsverhältnis. Eine Auseinandersetzung während eines Gesprächs dürfte zu der Attacke mit einem Paketmesser geführt haben. Das Opfer erlitt demnach Schnittverletzungen.

Offenbar auch Baseballschläger im Spiel

Dem "Kurier" zufolge soll die Beschuldigte auch mit einem Baseballschläger auf den 52-Jährigen eingeschlagen haben. Der Gegenstand wurde sichergestellt.

Ermittelt wird in der Causa in Richtung Mordversuch, teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Die 43-Jährige wurde am Mittwoch bereits einvernommen und war nicht geständig.