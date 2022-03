Freundin (23) crashte neu gekauftes Auto bei Testfahrt

Von 150 PS offenbar überfordert, verunglückte eine 23-Jährige bei der Probefahrt.

NÖ. Das mehrere tausend Euro teure Malheur, das zum Glück keine Verletzten forderte und zu keiner Gasexplosion führte, ereignete sich am Freitag kurz vor Mitternacht in Ebreichsdorf. Der Bewohner einer Siedlungsstraße hatte sich erst diese Woche einen PS-starken Audi A3 gekauft und seiner Freundin auf der Heimfahrt das Steuer überlassen. Der Besitzer des neuen Gebrauchtwagens sollte die Entscheidung schon ­Minuten darauf bitter bereuen: Beim Einbiegen auf den letzten Metern vor der Zieladresse verlor die junge Frau die Kontrolle über den Wagen und crashte einen Gartenzaun. Wäre der Wagen nur einen halben Meter weiter in den Zaun gedonnert, hätte er die Gaszuleitung zu einem Wohnhaus gerammt. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste das Unfallwrack mittels Kran bergen.