Für Instagram-Foto von Himmelsleiter: Brite stürzte 40 Meter ab

Der Tourist wurde beim Fotografieren seiner Freunde auf dem Großen Donnerkogel schwer verletzt.

Am Klettersteig auf den Großen Donnerkogel (2.050 Meter) im Gosaukamm an der Landesgrenze von Salzburg zu Oberösterreich ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein Brite wollte gegen 19.15 Uhr Fotos von seinen beiden Begleitern machen, als diese auf der durch die sozialen Medien bekannten "Himmelsleiter" standen. Dazu hängte er sich aus dem Stahlseil des Steigs aus, verlor aber beim Fotografieren den Halt.

Er stürzte über eine steile Schotterverschneidung Richtung Gosausee ab und zog sich dabei schwerste Rückenverletzungen zu. "Es war unglaubliches Glück dabei, dass der Mann nach rund 40 Metern überhaupt zum Liegen kam", sagte der Einsatzleiter der Bergrettung Annaberg, Werner Quehenberger.

Abtransport vom Boden "nicht überlebt"

Das Team des Rettungshubschraubers "Martin 1" konnte aber keine Taubergung durchführen, da die 40 Meter lange Himmelsleiter den Anflug und Abtransport des Mannes behindert hätte. Der Helikopter und ein Polizeihubschrauber flogen darum in der Folge mehr als ein Dutzend Bergretter aus Annaberg zur Unfallstelle.

Dort gelang es, den Verletzten mit Seilen aus dem steilen Bereich zu ziehen. Die einbrechende Dunkelheit machte aber eine Taubergung durch den Rettungshubschrauber unmöglich. Da der Brite aber so schwer verletzt war, dass er einen terrestrischen Abtransport wohl nicht überlebt hätte, wurde ein Rettungshubschrauberteam aus Kärnten mit Seilwinde angefordert. Diese Maschine konnte den Mann schließlich an Bord nehmen und ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau fliegen.