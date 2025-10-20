Gabriele Scharrer ist neue SPÖ-Bürgermeisterin von Vösendorf

Gabriele Scharrer ist am Montag zur neuen Bürgermeisterin von Vösendorf (Bezirk Mödling) gewählt worden.

Die SPÖ-Politikerin erhielt in der konstituierenden Sitzung 19 von 31 gültigen Stimmen. Damit stellen die Sozialdemokraten nach fünf Jahren wieder die Gemeindechefin. Beim Urnengang im September hatte die ÖVP nach Wirbel um Ex-Bürgermeister Hannes Koza Platz eins behalten, aber die absolute Mandatsmehrheit verloren. Die SPÖ und die Bürgerliste V2000 bilden eine Koalition.

Die SPÖ stelle nun 107 Bürgermeister in den 573 Gemeinden in Niederösterreich, wurde mitgeteilt. In Vösendorf verfügen die Roten gemeinsam mit der Bürgerliste V2000 nur über 16 der 33 Mandate im Gemeinderat. NEOS und Grüne sollen aber laut einer "mündlichen Zusage" bei den Beschlüssen mitgehen, hieß es vonseiten der SPÖ. Zusammen kommen die vier Fraktionen auf 18 Mandate.

Koza, der seit 2020 Bürgermeister war, hatte im Dezember 2024 einen Angriff auf sich vorgetäuscht. Er erklärte heuer im Februar seinen Rücktritt, Birgit Petross übernahm die Amtsgeschäfte. Sie erhielt bei der Wahl am Montagabend zwölf Stimmen, zwei waren ungültig. Im März wurde Koza wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Beweisaussage rechtskräftig zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Nachdem die ÖVP bei einer vorgezogenen Gemeinderatswahl im Mai 2024 die absolute Mandatsmehrheit erreicht hatte, erzielte sie bei einem außertourlichen Urnengang am 21. September zwölf Sitze. Die SPÖ kam mit zehn Vertretern auf Platz zwei. Die Bürgerliste V2000 erreichte sechs und die FPÖ drei Sitze. Grüne und NEOS sind mit je einem Mandat vertreten.