Betrüger werben mit falschen Promi-Profilen

Immer häufiger nutzen Betrüger gefälschte Social-Media-Profile, um Menschen in Investment-Fallen zu locken.

Stmk. Aktuell kursieren auf Social Media Fake-Profile des Grazer Stadtrats Kurt Hohensinner (ÖVP), die in WhatsApp-Gruppen für angebliche Investments einladen. Die Masche ist nicht neu – schon 2019 lockten Betrüger mit einem gefälschten Profil des damaligen Bürgermeisters Siegfried Nagl Geld heraus.

Laut Arbeiterkammer Steiermark sind längst nicht mehr nur Prominente betroffen: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz werden täuschend echte Profile auch von Privatpersonen erstellt, von denen sich die Opfer dann unwissentlich abzocken lassen. Konsumentenschützerin Bettina Schrittwieser warnt: „Nicht antworten, keine Daten teilen und im Zweifel persönlich nachfragen.“