Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Arbeiten für die Stadt Linz.

Karrierechance

23 offene Stellen bei der Stadt Linz

20.10.25, 12:30
Teilen

Die Stadt Linz zählt zu den größten Arbeitgebern in Oberösterreich – aktuell sind wieder 23 Stellen zu besetzen. 

Linz. Die Stadt Linz zählt zu den größten Arbeitgebern Oberösterreichs und bietet sichere, familienfreundliche Jobs mit Perspektive. Aktuell sind 23 Stellen ausgeschrieben – von der Branddirektor-Stellvertretung über Mechaniker bis hin zu Kindergarten- und Hortleitungen sowie Ärzten für Schulen und Beratungsstellen.

Auch Schüler und Studierende können sich für Ferial- oder Pflichtpraktika bewerben. Alle offenen Positionen sind unter www.linz.at/jobs abrufbar. Wer regelmäßig über neue Ausschreibungen informiert werden möchte, kann den Job-Newsletter der Stadt Linz abonnieren. So bleiben Interessierte stets am neuesten Stand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden