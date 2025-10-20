23 offene Stellen bei der Stadt Linz

Die Stadt Linz zählt zu den größten Arbeitgebern in Oberösterreich – aktuell sind wieder 23 Stellen zu besetzen.

Linz. Die Stadt Linz zählt zu den größten Arbeitgebern Oberösterreichs und bietet sichere, familienfreundliche Jobs mit Perspektive. Aktuell sind 23 Stellen ausgeschrieben – von der Branddirektor-Stellvertretung über Mechaniker bis hin zu Kindergarten- und Hortleitungen sowie Ärzten für Schulen und Beratungsstellen.

Auch Schüler und Studierende können sich für Ferial- oder Pflichtpraktika bewerben. Alle offenen Positionen sind unter www.linz.at/jobs abrufbar. Wer regelmäßig über neue Ausschreibungen informiert werden möchte, kann den Job-Newsletter der Stadt Linz abonnieren. So bleiben Interessierte stets am neuesten Stand.