Fake-Laternenfest im Stadtpark löst Behördenalarm aus

Ein angebliches Laternenfest im Wiener Stadtpark sorgt für Aufregung, denn die Stadt Wien warnt öffentlich vor einem möglichen Betrugsfall. Eine Website verkauft Tickets für ein Event, das nie angemeldet wurde.

Ein lauer Abend im Oktober, der Wiener Stadtpark versinkt im Licht hunderter Laternen, Musik erfüllt die Luft und verzauberte Gesichter blicken nach oben. Die Szene klingt wie aus einem Märchen, doch hinter dem scheinbar romantischen Spektakel verbirgt sich eine gefährliche Täuschung. Die Stadt Wien warnt eindringlich vor einem angeblichen Lantern-Festival, das im Stadtpark stattfinden soll, aber nie offiziell angemeldet wurde.

Veranstaltet werden soll das Event laut Website noch am 24. und 25. Oktober. Die genaue Adresse wird erst zwei Tage vor dem Termin per E-Mail angekündigt, ebenso erfolgt der Versand der Eintrittskarten kurz vor dem Event. Angeboten wird ein Paket mit Souvenirlaterne, Musikprogramm, Snacks, Lichtshow, Drohnenshow und einem gemeinsamen Laternenaufstieg. In blumigen Worten beschreibt die Website das Finale als Höhepunkt mit tausenden Laternen, die synchron in den Himmel steigen sollen. Die Ticketpreise starten bei rund 25 Euro, weitere Extras wie VIP-Zugang oder Erinnerungsstücke kosten zusätzlich.

Lampion-Event in keiner Verbindung mit der Stadt Wien

Doch die Stadt Wien schlägt Alarm. Eine Besucherin erkundigte sich über das Gartentelefon nach dem Ort der Veranstaltung und stieß auf eine Leerstelle im System. Nach eingehender Prüfung wurde klar, dass keinerlei Genehmigung für ein solches Event vorliegt. In einer offiziellen Aussendung heißt es, dass eine derartige Veranstaltung nie bei der Stadt Wien angemeldet wurde. Die Seite wirkt unseriös, die Impressumsdaten fehlen, Unternehmensangaben sind ungültig und auch sonst deutet vieles auf einen Betrugsversuch hin.

Besonders auffällig ist die Art der Eigenwerbung. Auf der Veranstaltungsseite finden sich angebliche Erfahrungsberichte von Besucherinnen und Besuchern aus dem Vorjahr. Eine Person schildert den Abend als "eine Nacht voller Zauber" und beschreibt das Personal als herzlich sowie die Laternen als atemberaubend. Eine andere Stimme lobt das Event als "stressfreien, magischen Familienabend" und ein weiteres angebliches Feedback verspricht "die beste Date-Night-Erinnerung" mit Gänsehautgarantie.

Keine Daten angeben

Die Behörden raten dringend zur Vorsicht. Niemand sollte Tickets kaufen oder persönliche Daten auf der Seite angeben. Zahlungen an unbekannte Anbieterinnen oder Anbieter sollen unterlassen werden. Offizielle Informationen zu Veranstaltungen sind ausschließlich über wien.gv.at oder die Social-Media-Kanäle der Stadtgärten einzuholen. Wer bereits gezahlt hat oder unsicher ist, kann sich direkt beim Stadtservice unter der Nummer +43 1 4000 4001 melden.

Auch wenn Laternen in der Nacht für magische Momente sorgen, darf man sich nicht vom Schein blenden lassen. Hinter den schönsten Ankündigungen können leere Versprechungen lauern. Wer nicht genau hinsieht, bezahlt am Ende für ein Lichtermeer, das nie stattfinden wird.