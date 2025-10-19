Stau-Chaos in Wien – bis zu 4 Stunden Zeitverlust

Am Sonntag kam es auf der Wiener Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Hirschstetten zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Grund war eine Baustelle im Abschnitt zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen, wo nur eine Spur befahrbar war. Dadurch bildeten sich kilometerlange Staus, die sich zeitweise bis Inzersdorf zurückzogen. Stundenlange Staus waren die Folge – Autofahrerinnen und Autofahrer mussten zu Spitzenzeiten sogar Wartezeiten von bis zu vier Stunden in Kauf nehmen, berichtet "ORF Wien". Auch auf der Ost Autobahn (A4) ab Schwechat, dem Landstraßer Gürtel, der Landstraßer Hauptstraße, der Erdberger Lände, der Erdbergstraße und rund um den Verteilerkreis Favoriten mussten sich die Lenker gedulden.

Der Autofahrerclub ARBÖ riet dringend davon ab, die A23 in Richtung Norden zu befahren, und empfahl Alternativrouten über die Wagramer Straße, die Reichsbrücke, die Lassallestraße, die Floridsdorfer Hauptstraße, die Floridsdorfer Brücke, die Adalbert-Stifter-Straße und den Handelskai sowie die Nordbrücke oder den Gürtel.

Stau-Chaos in Wien: Stand 19 Uhr. © staumelder-karte.at

Generalsanierung der Prater Hochstraße

Die ASFINAG führte im Rahmen der Generalsanierung der Prater Hochstraße umfangreiche Arbeiten durch. Dabei wurden einzelne Spuren und Rampen – unter anderem die Zufahrt vom Knoten Prater Richtung Norden – zeitweise gesperrt. Die Bauarbeiten begannen am Freitag, den 17. Oktober, um 22 Uhr und sollen bis Montagmorgen (20. Oktober) um 5 Uhr abgeschlossen sein. Weitere Sanierungsphasen mit Verkehrsbehinderungen sind jedoch bis Mitte November geplant.