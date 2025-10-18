Alko-Randalierer verletzt drei Polizisten

Ein 28-jähriger Mann hat am späten Freitagabend im 8. Bezirk einen Polizeieinsatz unter massivem Widerstand ausgelöst. Dabei wurden drei Beamte verletzt.

Ursprünglich war der Rettungsdienst zu den U-Bahnbögen am Hernalser Gürtel gerufen worden, weil der Mann offenbar stark alkoholisiert war. Da sich der 28-Jährige gegenüber den Sanitätern aggressiv verhielt, wurde die Polizei hinzugezogen.

Beamte der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel versuchten zunächst, den Mann zu beruhigen. Doch die Situation eskalierte: Der Österreicher wurde zunehmend aggressiver und warf eine Glasflasche mit Wucht in eine angrenzende Grünfläche.

Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, um seine Identität festzustellen, attackierte er die Beamten mit einem Ellbogenschlag. Nach einem kurzen Gerangel konnte der 28-Jährige schließlich unter erheblichem Widerstand festgenommen werden.